Cultweb.it - Da Stephen King a Jamie Lee Curtis, le celebrities lasciano X in opposizione a Musk, cosa sta succedendo?

Leggi su Cultweb.it

L’ultimo in ordine di tempo è stato lo scrittoreche ha annunciato l’uscita da X con un tweet al vetriolo indirizzato a Elon. “Lascio Twitter Ho provato a restare, ma l’atmosfera è diventata troppo tossica. Se vi va, seguitemi su Threads“, ha detto. E sulla nuova piattaforma ha ribadito il concetto, se ce ne fosse stato ancora bisogno. Cresce di ora in ora dunque l’elenco diche stanno fuggendo dal social in apertaal miliardario per il suo supporto al repubblicano Donald Trump.I’m leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.—(@) November 14, 2024Non soloè accusato di essere stato decisivo per la vittoria di Trump, ma in molti guardano con paura alla recentissima nomina del patron di Tesla e SpaceX a capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza del Governo.