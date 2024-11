Gaeta.it - Crollo di una villetta a Torrimpietra: una donna estratta viva dalle macerie

Un evento drammatico ha scosso la tranquilla località di, nei pressi di Roma, dove unaè crollata nel pomeriggio del 16 novembre 2024. L'incidente, avvenuto in via delle Quattro Casette nel comune di Fiumicino, ha provocato forti preoccupazioni tra i residenti e ha attivato immediatamente le squadre di emergenza. Un'importante operazione di soccorso è stata avviata, portando all'estrazione di unadi 62 anni, che è stata prontamente trasportata in ospedale. Fortunatamente, laè cosciente e le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti, facendo sperare in un epilogo positivo per questa brutta vicenda.Le prime operazioni di soccorsoDopo ildella, le squadre dei Vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato a lavorare sul posto, affiancati dalla Protezione Civile e dai Carabinieri.