Carlo Calenda | Ho tradito a 25 anni mia moglie con una sua amica La sua reazione? Mi ha messo le corna e dopo in ginocchio le ho chiesto di sposarmi

Il segretario di Azione,, è stato ospite della coppia Giorgio Lauro e Marisa Laurito a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1. Durante la chiacchierata il politico si è lasciato andare ai ricordi legati alla storia d’amore con laViolante Guidotti Bentivoglio. “Stiamo insieme da oltre 30e abbiamo tre figli”, ha spiegato.Poi ha rivelato un aspetto inedito di quando era giovane: “Avevo 25e non eravamo ancora sposati. Stavamo insieme da circa 6-7e ho trovato questa ragazza, una sua, con cui ho avuto una breve relazione”. Ma il segretario di Azione ha poi confessato tutto alla sua Violante: “Non è stata affatto comprensiva. Come ha reagito? Mi ha mandato tutte le cose che le avevo regalato in uno scatolone, aveva fatto tutto a pezzi. Poi non si può raccontare cosa è successo”.