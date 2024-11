Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Viktor Gyokeres fa impazzire mezza Europa: e in estate poteva essere rossonero…

è finito nel mirino dei top club d’: ma inarrivare ao. Ecco il retroscenasta letteralmente facendoi top club dicon le sue prestazioni e i suoi numeri da vero bomber. E se vi dicessimo che l’attaccante svedesearrivare in rossonero nella scorsa sessione dici credereste? Sì perché a luglio, quando la dirigenza del club di via Aldo Rossi era in cerca del vice Olivier Giroud, erano stati contattati anche gli agenti del centravanti dello Sporting Lisbona.E poi? Poi la trattativa saltò per via della clausola rescissoria monstre presente all’interno del contratto del 26enne da 100 milioni di euro e ao arrivò Alvaro Morata. Il club portoghese, anche ad oggi, non è assolutamente disposto a negoziare e abbassare il prezzo per la cessione del giocatore, che intanto continua a brillare e a far parlar di sé.