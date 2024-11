Gaeta.it - Aggressione al pronto soccorso di Teramo: arrestato un uomo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Mercoledì pomeriggio, la Questura diha registrato un episodio diall'interno deldell'Ospedale "Mazzini". Gli agenti della Squadra Volante sono stati chiamati a intervenire per placare un cittadino molesto, che stava creando disordini. Il soggetto, un marocchino di 35 anni, era già noto per un'ai danni di un infermiere avvenuta la notte precedente, e il suo comportamento non ha fatto altro che peggiorare durante l'intervento della polizia.L'intervento della polizia alL'allerta è scattata quando il personale delha segnalato la presenza di unche stava causando un'interruzione del servizio. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, insieme ai poliziotti già presenti in ambulatorio, dove la sicurezza era stata recentemente potenziata dal Questore Carmine Soriente.