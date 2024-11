Ilgiorno.it - 16 novembre: celebrazione e storia di Sant'Agostina Pietrantoni

Leggi su Ilgiorno.it

LadiOggi, 162024, la Chiesa cattolica celebra, una figura di grande ispirazione e devozione. Nata come Livianel 1864 a Pozzaglia Sabina, Italia, divenne suora assumendo il nome di. La sua vita è stata un esempio luminoso di dedizione al servizio degli ammalati e di coraggio nel fronteggiare le avversità. La vita e il martirio dientrò giovane nella Congregazione delle Suore dell'Carità dia Giovanna Antida Thouret. Dedicò la sua vita al servizio degli ammalati nell'ospedaleo Spirito in Sassia a Roma. La sua dedizione era talmente profonda che spesso si trovava a lavorare in condizioni estreme, assistendo pazienti affetti da malattie infettive e in situazioni di grande povertà.