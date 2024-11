Sport.quotidiano.net - Virtus, l’Europa appesa al Panathinaikos. Banchi: "Per l’impresa ci serviranno i tifosi"

Per lala gara di oggi (ore 20.30 diretta Sky) contro ilè una sorta di ultima spiaggia. Si gioca all’Unipol Arena e con una vittoria la formazione allenata da Lucatiene vive le speranze di agganciare un posto utile per i play-in di Eurolega, mentre con una sconfitta diventerebbe una vera impresa raggiungere il decimo posto e a quel punto le 24 gare che resterebbero da disputare prima della fine della fase regolare sarebbero un viaggio scarico di ambizioni. "L’arrivo dei campioni in carica del– spiega il coach bianconero – impone un ulteriore sforzo, per portare il nostro rendimento al livello di una squadra già capace di esprimere tutto il proprio potenziale. Sarà nostro compito dettare i ritmi di gara, cominciando da una difesa solida ed attenta, che dia impulso ad una partita di alto livello.