Trump e Milei, l’abbraccio che scuote l’Europa e rafforza il populismo globale

C’è una scena, nella politica, che riassume il ritorno di Donald: Mar-a-Lago, un gala sontuoso, e Javier, presidente argentino, accolto come il primo leader straniero dal presidente eletto americano. “In Argentina hai fatto un lavoro incredibile”, ha detto, riecheggiando quel mantra del “make great” applicato a ogni cosa. Non è solo un endorsement: è una visione del mondo checondividono, un’idea di leadership che glorifica l’autoritarismo mediatico e la riduzione dei ponti internazionali a passerelle personali., con il suo cocktail di privatizzazioni radicali e tagli al welfare, sembra la proiezione latinoamericana di quello cheimmagina per la politica. Esimbolico tra i due leader è un messaggio chiaro: l’America Latina si allinea alismo, mentreguarda con sospetto.