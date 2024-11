Noinotizie.it - Tir in fiamme: tratto di autostrada nel foggiano chiuso per oltre sei ore Fino a sera

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:Alle 20:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto ilcompreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola est in direzione Pescara, precedentemente(intorno alle 14, ndr.) a causa di un mezzo pesante inall’altezza del km 601,8, spento e rimosso.Sono in atto le operazioni di ripristino dei danni causati dall’incendio da parte del personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.Attualmente, nelinteressato il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative alla circolazione.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.