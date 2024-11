Biccy.it - The Voice Kids, Annamaria si inceppa ma si girano tutti: “Da piccola sono stata bullizzata”

Leggi su Biccy.it

una delle protagoniste della prima puntata della nuova edizione di The, una undicenne di origine romena che ha conquistatoe quattro i giudici. E la cosa non era affatto scontata dato che la cantante, dopo pochi secondi di esibizione, si è bloccata per l’emozione e ha smesso di cantare. Unaincertezza di pochi secondi, ma pur sempre un’incertezza. Nonostante questo, però, come appena scritto sigirati. La prima èArisa, poi Loredana Bertè, dopo ancora Gigi D’Alessio e infine Clementino.“Seibravissima a riprenderti dall’errore, brava!“, ha esordito Gigi D’Alessio. “Ci hai spettinato. Migirato nonostante il piccolo errore che hai fatto e io non mimai girato quando sentivo errori, quindi pensa quanto seiforte!“, ha precisato Clementino.