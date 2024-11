Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney si scaglia contro il finto empowering femminile di Hollywood: “è tutto di facciata”

si è ritrovata inconsapevolmente al centro dell’attenzione all’inizio di quest’anno dopo che la produttrice diCarol Baum ha detto che“non è carina” e “non sa recitare”ndosi poila commedia romantica diTutti tranne te definendola “inguardabile“. Un rappresentante dell’attrice ha risposto a Baum all’epoca, criticando la produttrice per aver avuto l’audacia di “attaccare un’altra donna“. Ora la stessaha affrontato l’incidente in una nuova intervista con Vanity Fair. “È molto scoraggiante vedere donne che distruggono altre donne. Specialmente quando donne che hanno successo in altri ambiti del loro settore vedono giovani talenti lavorare sodo, sperando di realizzare qualsiasi sogno possano avere, e poi cercare di criticare e screditare qualsiasi lavoro abbiano fatto“.