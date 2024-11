Lettera43.it - Silvana La Rocca, il figlio ha confessato di averla uccisa a coltellate

Svolta nelle indagini sulla morte diLa, l’ex insegnante di 73 anni trovata senza vita all’esterno della sua abitazione a Marina di Leporano, in provincia di Taranto. I carabinieri hanno interrogato ilSalvatore D’Ettori, ex militare della Marina di 46 anni, che hadi aver ucciso la madre la mattina di giovedì 14 novembre. Ha raccontato dicolpita alla nuca, poi con diverseall’addome, alla gola e allo sterno. Infine, nell’illusione di cancellare le tracce, ha cosparso di candeggina la casa e staccato il tubo del gas con l’intento di provocare un’esplosione. La confessione ha trovato conferma nei rilievi effettuati dagli uomini della Scientifica e nel ritrovamento dei due coltelli usati per compiere il gesto. L’uomo dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.