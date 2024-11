Gamerbrain.net - Pokémon Trading Card Game Pocket: Annunciate novità interessanti

Leggi su Gamerbrain.net

A distanza di tempo dal rilascio di Pokèmonper Mobile, arriva l’annuncio di nuove efunzionalità, tra cui la tanto attesa e richiesta possibilità di effettuare degli scambi di carte con altri giocatori.Pokèmonrbrain.netNuove funzionalità per PokèmonIl primo e importante aggiornamento verrà rilasciato entro la fine dell’anno, ed introdurrà nuove buste espansione. Ogni busta offrirà una vasta selezione di carte, ottima per potenziare i mazzi e creare migliori strategie per sconfiggere gli avversari. I collezionisti saranno lieti di sapere che potranno ampliare la propria collezione tramite nuove creature.La secondacome anticipato, riguarda la possibilità di scambiare carte con altri giocatori, facilitando di conseguenza il completamento della propria collezione.