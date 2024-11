Ilrestodelcarlino.it - ’Mudnés’ ridà voce alla cultura popolare. Il mondo in dialetto ha imparato l’inglese

Ricorda Luciano Pantaleoni, correggese classe ‘56, scrittore ed architetto, come in un tempo nemmeno molto lontano in alcune scuole italiane gli insegnanti fossero soliti consegnare un sasso nero agli alunni che in aula parlavano. Fra gli anni ‘60 e ‘70 usava proprio così: all’ultimo destinatario del sasso prima della campanella, doppia razione di compiti a casa. Il messaggio implicito era piuttosto chiaro, e facile immaginare che a quelli cresciuti in una casa dove proprio ilera prima lingua la pratica ‘didattica’ non dovesse piacere particolarmente. Facile immaginare anche come quel sassolino scuro col passare degli anni ad alcuni degli stessi alunni possa essere finito nella scarpa, come vuol far intendere la nota metafora. Non stupisce insomma che l’opera ‘Mudnés’ di Pantaleoni (Incontri editrice, 307 pagine, 28 euro) sia soprattutto il traguardo tagliato dopo chilometri e chilometri percorsi nei mercati settimanali di ognuno dei 47 comuni che completano il puzzle della nostra provincia.