Gamberorosso.it - Montepulciano d'Abruzzo Bellovedere La Valentina, un grande rosso che sfida il tempo e racconta l’Abruzzo

Leggi su Gamberorosso.it

Contenuto sponsorizzatoLa. Storia dell'azienda e vini prodottiLanasce a Spoltore, sulle coline pescaresi, nel 1990, ma è dal 1994 che i fratelli Sabatino, Roberto e Andrea ne acquisiscono la piena proprietà. Oggi i loro vigneti si estendono su oltre 40 ettari: la cantina è circondata da vigne, ma a queste si sommano anche quelle in altre zone vocate della provincia, come Loreto Aprutino, Moscufo, Civitella Casanova; poi ci sono quelle ai piedi della Maiella, a San Valentino inCiteriore e a Scafa, dove troviamo anche il vigneto Binomio, che dà vita al vino omonimo, che nato dalla collaborazione dei Di Properzio con la famiglia veneta Inama.Le vigne de Lasono gestite in regime biologico conattenzione alla sostenibilità: qui non si fa uso di pesticidi, disseccanti e prodotti di sintesi.