L’Italia avanza ai quarti di finale della Nations League | la vittoria sul Belgio

L'Italia si qualifica per i quarti di finale della Nations League, consolidando la sua posizione nel gruppo 2 della Lega A. Con una prestazione decisa, gli azzurri hanno superato il Belgio con un punteggio di 1-0, grazie a un gol di Sandro Tonali. Questo successo permette all'Italia di affrontare il sorteggio del 13 dicembre a Zurigo come testa di serie, in vista dei gironi di qualificazione al Mondiale 2026.

La partita tra Italia e Belgio

La gara si è svolta allo stadio 'Re Baldovino' di Bruxelles, dove gli azzurri hanno mostrato un buon gioco fin dalle prime fasi. Il primo tentativo di andare a segno è arrivato dopo soli sei minuti, con un tiro di Frattesi che, però, non ha impensierito il portiere avversario Casteels. L'11° minuto ha portato i frutti attesi: una bella azione di squadra ha visto protagonisti Barella e Di Lorenzo che, con un ottimo scambio, hanno servito Tonali, il quale ha messo in rete senza difficoltà, portando l'Italia in vantaggio.