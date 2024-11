Inter-news.it - Italia ai quarti. Lautaro Martinez garanzia con l’Argentina! | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. All’indomani di Belgio-, gara che ha permesso agli azzurri di accedere aidi Nations League, non mancano le valutazioni sulle prestazioni dei calciatori dell’chiamati all’appello da Luciano Spalletti. Tra i Nazionali messisi in mostra c’è anche, il cui rendimento con l’ultimamente è oggetto di accese discussioni. Conil capitano nerazzurro non sbaglia, e va a segno di nuovo.