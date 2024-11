Quotidiano.net - Incidente di Caselle e morte della piccola Laura, si apre il motore della Freccia Tricolore. Quella foto del gabbiano in volo

Leggi su Quotidiano.net

Torino, 15 novembre 2024 – Perché l’Aermacchi MB-339 delle Frecce Tricolori è precipitato il 16 settembre 2023 a(Torino), investendo in pieno l’auto di una famiglia e uccidendo laOrigliasso, 5 anni? Si cerca la risposta neldell’aereo, che dovrà essere aperto e analizzato, i consulenti – di accusa, difesa e parte civile – sono al lavoro da ieri mattina. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento. L’Aermacchi è precipitato per l’impato con un? Ma che cosa possiamo dire fino a questo momento? Intanto agli atti dell’inchiesta c’è ladi uninsopra al caccia, l’aereo precipiterà poco dopo. Ma oggi non è possibile arrivare alla conclusione che sia stato il volatile a far precipitare l’Aermacchi. Per rispondere a questa domanda si sodvrà attendere l’esitoperizia, che è ancora in corso.