Gli studenti ad Ancona scendono in piazza contro i tagli al finanziamento per le università

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di ieri,ha fatto da palco a una significativa manifestazione di, un evento che ha visto riunirsi circa un centinaio di partecipanti, tutti unitila decisione del governo di ridurre il Fondo diordinario per gli atenei statali. Questo appuntamento, parte di uno sciopero nazionale, ha avuto come obiettivo non solo quello di rivendicare il diritto allo studio, ma anche di difendere la libertà di manifestazione sancita dalla Costituzione. Lo slogan, chiaro e diretto, recitava “Costruiamo l’opposizione, liberiamo il Paese, rovesciamo il governo”, esprimendo una frustrazione crescente tra i giovani nei confronti delle scelte politiche attuali.Le motivazioni della protesta: istruzione e diritto di manifestareLa manifestazione è stata promossa da diverse sigle studentesche, tra cui Udu Gulliver e Rete degliMedi, con il supporto anche di alcune associazioni locali e della Fiom Cgil.