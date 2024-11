Ilfattoquotidiano.it - Emendamento di Forza Italia, le agevolazioni per i mutui alle giovani coppie? Solo se con “progetti matrimoniali”

Leper leche vorrebbero comprarsi una casa?se programmano di sposarsi. È la proposta, molto da stato etico e molto poco da stato di diritto, contenuto in unalla legge di bilancio presentato daa prima firma di Roberto Pella. Nel testo si chiede che il fondo garanzia prima casa si destini prioritariamente non più” maunder 30 che hanno progetto di vita finalizzata al matrimonio”. Vai poi a capire cosa significhi un progetto di vita finalizzato al matrimonio e come andrebbe dimostrato, ma tant’è.Attualmente la misura per la concessione di garanzie susulla prima abitazione è data nella misura massima del 50% “con priorità per l’accesso al credito da parte delleo dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori”.