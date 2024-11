Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Lacerca il pronto riscatto in! Oggi venerdì 15 novembre alle 20:30, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (), i bianconeri ospitano i campioni d’Europa in carica delAtene per la decima giornata della regular season 2024-2025.Le V-nere si presentano al match odierno dopo la sonora sconfitta maturata contro il Real Madrid (98-86)non sono bastati i 20 punti di Tornike Shengelia e i 18 di Isaia Cordinier ad evitare il settimo ko stagionale, con i bianconeri che hanno all’attivo solo due successi in nove turni fin qui disputati che valgono il sedicesimo posto in classifica.Situazione decisamente diversa invece per il, con gli uomini di coach Ergin Ataman che dopo la battuta d’arresto nel derby contro l’Olympiacos hanno rialzato subito la testa prevalendo di fronte al pubblico amico contro il Maccabi Tel Aviv (93-86) con 21 punti di Kendrick Nunn e 18 di Mathias Lessort.