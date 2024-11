Ilrestodelcarlino.it - Croce Rossa, al fianco della gente: "Da 160 anni punto di riferimento"

"Da 160un impegno di umanità". È questo il titolo dell’iniziativa che celebra i 160di attivitàItaliana, a Ferrara e nel Paese. Il convegno, aperto alla cittadinanza, è in programma domani, a partire dalle 8.30 alla Sala Estense. Un’occasione pubblica per ripercorrere le tappestoriaItaliana, e in particolare del comitato di Ferrara. Il programma è stato illustrato ieri nella residenza municipale dall’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti e da Nicola Ardizzoni, consigliere diItaliana - Comitato di Ferrara. "La ricorrenza dei 160– dichiara l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – è un traguardo significativo, ottenuto con tenacia, dedizione, spirito di sacrificio e prossimità nei confronti delle persone bisognose.