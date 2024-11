Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juve, una clamorosa notizia per la difesa arriva dal Manchester United

Di recente alcuni intermediari avrebbero proposto allaMaguire: l’inglese va in scadenza con ila fine stagione e potrebbere a condizioni favorevoli.L’infortunio di Juan Cabal, unito a quello di Gleison Bremer, obbliga lantus a cercare soluzioni sul mercato per far fronte all’emergenza. Secondo il Corriere dello Sport il sogno dei bianconeri sarebbe Jonathan Tah, esperto difensore tedesco in scadenza il prossimo giugno con il Bayer Leverkusen: su di lui ci sono anche Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e alcuni club della Premier. Per prenderlo a gennaio servirebbe un investimento di 10 milioni di euro: il quotidiano assicura che “un tentativo da parte dei bianconeri verrà fatto”.l’inglese classe 1993 è indubbiamente un profilo esperto e “maturo”, in linea con l’identikit tracciato dai bianconeri, e in questa prima parte di stagione ha collezionato nove presenze in tutte le competizioni per un totale di 492 minuti (al momento è sua volta fermo per un problema fisico).