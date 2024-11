Ilfattoquotidiano.it - Una crociera di 4 anni per “andare avanti veloce”: la trovata per ‘scappare’ dalla presidenza di Donald Trump?

Come hanno reagito i cittadini americani alla nomina dicome nuovo Presidente degli Stati Uniti? La risposta è molto semplice: non tutti l’hanno presa bene. E c’è chi pianifica un giro del mondo che, ‘casualmente’, durerà quattro, in modo da non restare nel paese a Stelle e Strisce durante il mandato del tycoon.È questa la proposta di un tour operator, Villa Vie Residences’ Tour, che consentirà ai viaggiatori di girare il mondo per un periodo compreso tra 1 e 4. La promessa è quella di un giro completo del globo: “400 porti, più di 140 paesi, tutti i 7 continenti”, si legge sul sito web ufficiale. Il costo? Abbastanza elevato: 40 mila euro l’anno, ma la proposta è all-inclusive living e nessuna tassa nascosta. “Il viaggio sarà diverso per ogni passeggero, perché diamo il benvenuto a nuovi avventurieri in ogni porto lungo il percorso”, spiega il CEO dell’azienda, Mikael Petterson, in una nota rilasciata lo scorso giovedì, 7 novembre.