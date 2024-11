It.insideover.com - Ue, von der Leyen bis in bilico tra le liti sulla Commissione e l’asse Macron-Orban

Leggi su It.insideover.com

L’Ursula-bis non è ancora da dare per fatto e, anzi, la secondavon derdovrà giocarsi nei prossimi giorni la possibilità di nascere. All’ombra delle negoziazioni sui vicepresidenti designati da Frau Ursula per il suo secondo mandato la maggioranza di larga coalizione che ha sostenuto l’accordo poco raggiunto dal Consiglio Europeo a luglio . Ue, von derbis intra leInsideOver.