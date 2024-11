Turismo | terme di Ischia patrimonio dell’Unesco Da Casamicciola parte proposta

Leggi su Ildenaro.it

Ledi: è questa laapprovata ieri sera dalla giunta comunale die che presto sarà ufficializzata inoltrata – attraverso la Commissione Nazionale Italianaed i ministeri competenti – alla Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. L’isola infatti vanta unidrotermale fra i più ricchi e interessanti al mondo, con ben 69 gruppi (campi) fumarolici e 29 bacini idrotermali, da cui scaturiscono 103 sorgenti disseminate nei 42 chilometri quadrati di estensione del suo territorio.inoltre può contare su testimonianze storiche antichissime ed assidue circa l’utilizzo delle sue acque termali (tracce di «balnea» termali risalenti all’età del bronzo – ferro sono stati ritrovate nella zona del Castiglione a), con dovizia di descrizioni già dall ‘epoca greca ellenistica e romana e più tardi in quella rinascimentale, quando l’interesse per questo inestimabilenaturale fu sempre più diffuso.