Trentino il processo con 20 testimoni contro una vicina | Urla invereconde nei momenti intimi

Leggi su Open.online

È praticamente tutta una frazione di una cittadina delad essere chiamata aare in un insolitoper stalking tra vicini, in corso presso il tribunale di Rovereto (Trento). Le accuse, presentate da una coppia che ha denunciato ladel piano di sopra, includono un vasto campionario di presunte molestie, dalle «» durante, documentate 112 registrazioni, fino all’uso di incenso, occhiali spia, e un gong per disturbare il sonno nelle ore notturne.Il marito tra gli indagatiLe prossime udienze del, riporta l’edizione locale del Corriere della Sera, in programma per il 27 febbraio e il 20 marzo 2024, prevedono l’ascolto di una ventina di, tra vicini, consulenti e conoscenti. A chiedere che vengano ascoltati sono stati sia la legale dell’imputata Nicola Canestrini, che quelli della parte civile Paolo Chiariello e Francesco Saverio Dalba.