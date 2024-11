Roma è fatta per il ritorno di Ranieri | è il nuovo allenatore giallorosso|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-14 00:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Claudioè ildella: contratto fino a giugno 2025. Si attende solo il comunicato ufficiale, ma l’accordo tra le parti è stato trovato. Per la terza volta in carriera torna a sedersi sulla panchina giallorossa. Solamente Nils Liedholm lo ha superato con 4. Ieri era volato a Londra per parlare con i Friedkin e nella giornata di martedì è andato in scena l’incontro con Dan e Ryan nella città inglese. Una scelta d’amore quella di Claudioche ha accettato di tornare in una situazione complicata.COME PUO’ GIOCARE LACONLA SITUAZIONE DELLA– Lasi trova al dodicesimo posto ed ha solamente 4 punti in più del Lecce terzultimo.