Ponte di Messina | dopo la Via sì al progetto definitivo entro dicembre Salvini | L’Italia guarda al futuro

Potrebbe arrivare “” il via libera del Cipess aldelsullo Stretto di. Ad annunciarlo è stata la società Stretto diil parere positivo della Commissione tecnica di Valutazione dell’impatto ambientale del ministero dell’Ambiente arrivato nella serata di ieri. “Il Mit, con l’esito favorevole sulla Via, unitamente al parere della Conferenza di servizi e al piano economico finanziario, istruisce la documentazione per il Cipess che potrebbe già deliberare l’approvazione del”, ha comunicato la società.Il via libera aldelsullo Stretto diatteso perl’approvazione da parte del Cipess, ha ricordato ancora la società, “prende avvio la fase realizzativa” che comprende la stesura della progettazione esecutiva; l’avvio del programma di opere anticipate, che rile operazioni propedeutiche alla cantierizzazione con particolare attenzione alla viabilità, con la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la predisposizione dei campi base; poi, gradualmente, la fase espropriativa, in relazione alle lavorazioni.