Lanazione.it - Oltreterra 2024 al via Partiamo dal bosco, siamo entrati nell'era del “neo silvocene”

Arezzo, 14 novembre– Adal, come sempre, per imparare a conoscerlo, diffusamente, sempre meglio e per comprendere che daldipende la montagna, ma anche la pianura e persino la città. Sembra esagerato? Basta andare col pensiero alle alluvioni avvenute fra il 2023 e ilnei nostri territori: i tronchi lasciati dietro di sé dalle acque vorticose a valle, gli argini dei fiumi poi disboscati quasi compulsivamente in più territori. Il tema della gestione forestale è diventato cruciale agli occhi di tutti dopo la calamità, così come è diventato chiaro che la gestione del, a monte, incide su tutto ciò che succede a valle. In apertura di edizione sono stati due i momenti che hanno avviato la discussione sul ruolo delpresentando le attività di divulgazione realizzate dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Alberitalia, quindi nel talk interattivo organizzato dalla nuova generazione disul tema: “Tra dissesti e paesaggi possibili: dialogo sui cambiamenti socio climatici”, animato dagli interventi di giovani professionisti e attivisti.