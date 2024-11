Non consegna la posta per 10 anni postina accumula in casa 40 chili di bollette | il caso a Cassino

Leggi su Open.online

Portalettere nonlaper 10quarantadi corrispondenza tra, lettere e tutto ciò che i cittadini sono soliti inviarsi da una città all’altra. È quanto successo a, un piccolo comune della provincia di Frosinone che conta circa 35mila abitanti. Ilè emerso dopo che in tantissimi hanno segnalato più volte di aver ricevuto delle ingiunzioni per delleche, in realtà, non gli erano mai state recapitate. La bolletta più vecchia era dell’energia elettrica e risaliva al 2014. Non solo, anche atti giudiziari, tra cui uno del 2016. Quando la polizia ha iniziato le indagini e si è presentata adella portalettere, si è ritrovata davanti ben quarantadi lettere. Dopo essere venuta al corrente della vicenda, Poste Italiane ha formalizzato la denuncia contro la donna, mentre la polizia ha segnalato ilalla Procura per il reato di sottrazione di corrispondenza.