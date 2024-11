Secoloditalia.it - Musk, Ruotolo (e il Pd) al ridicolo: “Chi ama la democrazia lasci X”. L’ironia soft della Commissione Ue

Leggi su Secoloditalia.it

Fa troppo ridere l‘ondata di follia collettiva che sta accadendo attorno Ad X, l‘ex Twitter di cui è proprietario Elon. E fa ridere la flemma con cui laEuropea “prende nota”decisionetestata britannica The Guardian di boicottare X, ma afferma che non intende seguirne i passi. Ad affermarlo è Thomas Regnier, portavoceper l’economia digitale, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Parole gelide, uno sberleffoai “fuggitivi” per protesta. La presa di posizione controe il suo social da partetestata tradizionalmente di sinistra aveva dato il via agli addii ridicoli che da ore stanno segnando un’emoragia di abbandoni del social: daalla Gabanelli, da Elio e le Storie tese a Piero Pelu, da Piovani fino Guccini, fresco di addio pochi minuti fa.