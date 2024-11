.com - L’Europa lancia una costellazione di satelliti da 6 miliardi di euro per contrastare Starlink

Per affrontare la crescente importanza strategica della connettività satellitare,ha annunciato la creazione di una propriadi. Con un investimento stimato di circa 6di, questa iniziativa mira a ridurre la dipendenza del continente da servizi come, di proprietà della SpaceX di Elon Musk, rafforzando l’autonomia digitale del.Internet, cos’è esattamente?unadiLa nuovadipea ha l’obiettivo principale di garantire una copertura internet continua e sicura, specialmente nelle aree rurali e remote, dove spesso le infrastrutture terrestri sono carenti o inesistenti. Questo progetto è destinato non solo a migliorare l’accesso a Internet per i cittadini, ma anche a potenziare la sicurezza dei dati e le comunicazioni tra le istituzioni dell’Unionepea, riducendo il rischio di interferenze e di dipendenze da operatori esterni.