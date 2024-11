Notizie.com - Lettera minatoria a Tajani da Bologna, Deputata FI: “Forse un collegamento con le elezioni”

“Useremo la forma armata per colpire gli interessi di Israele”: laal ministro Antonio. Tassinari (FI): “Alzare il livello di guardia”.La“di avvertimento” è firmata dal Global Movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel. Il gruppo si è detto pronto a colpire tutti gli interessi di Israele e dunque anche i paesi che la sostengono da lontano. Sale la tensione.daFI: “uncon le” (ANSA) Notizie.comRosaria Tassinari,e coordinatrice regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, ha commentato a Notizie.com ladi minacce ricevete dal ministro degli esteri: “La situazione è preoccupante, tanto più che il ministro degli esteri sta lavorando in maniera concreta, anche nella prospettiva della pace, veicolando tanti aiuti nei territori tra il Libano e la Striscia di Gaza.