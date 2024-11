Tpi.it - Le previsioni Meteo per la giornata di domani, 15 novembre 2024, in Italia

, 15, inPer il 15, leinindicano condizioni variegate in base alle aree geografiche. Al Nord, si attende una mattinata parzialmente nuvolosa con miglioramenti graduali e schiarite durante il giorno. Temperature stazionarie o in leggero calo, accompagnate da venti moderati in Liguria e sulla pianura lombarda. Le temperature rimarranno in linea con la media stagionale.Nel Centro, il versante tirrenico vedrà delle schiarite, mentre quello adriatico sarà caratterizzato da nuvolosità più compatta e precipitazioni, soprattutto nelle Marche e in Abruzzo, con possibilità di neve sulle colline sopra i 1100 metri. Le temperature massime saranno sotto la media, specialmente nelle zone adriatiche, con rinforzi di vento settentrionale.