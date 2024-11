Gaeta.it - La finanziaria 2025: Cisl marche esprime giudizio positivo e delinea priorità per il futuro

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, Ancona ha ospitato un attivo regionale della, riunendo oltre 200 delegati nella sede della Figc per discuterne le implicazioni della. L’incontro ha visto come protagonista il segretario generale, Marco Ferracuti, che ha aperto il dibattito su risorse limitate e scelte strategiche, sottolineando unfavorevole sull’impostazione generale della leggeprevista.La: risorse e limitiMarco Ferracuti ha dato il via alla discussione richiamando l’attenzione su un aspetto cruciale: le risorse dellaammontano a 28,5 miliardi di euro, ma queste sono influenzate da un patto di stabilità europeo che limita notevolmente la capacità di indebitamento. Questo scenario ne determina anche le scelte passate come il superbonus 110%, il quale comporterà un onere di 15 miliardi nel, solo per onorare gli impegni esistenti.