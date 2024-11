Ilfattoquotidiano.it - Italia, Spalletti: “Barella è più trequartista di Frattesi. Lukaku è molto forte, fondamentali le marcature preventive su di lui”

Riparte la Nations League per l‘di Luciano: oggi 14 novembre alle ore 20:45, gli azzurri sfideranno il Belgio di Romelu. Alla vigilia del match, il commissario tecnico di Certaldo ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida ai ‘Diavoli Rossi’.Inizialmente, il CT azzurro ha commentato l’omaggio della Nazionale alle vittime dell’Heysel: il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e lo stessohanno deposto tre mazzi di fiori sotto la lapide in memoria delle vittime. “Deve rimanere nella memoria di tutti questa storia, lo dobbiamo per rispetto a tutte le persone che sono mancate e alle loro famiglie. Lo dobbiamo ricordare affinché non accada più. Il calcio è fatto di cose belle, ci sono momenti tristi come questi che non devono risuccedere.