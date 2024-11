Italia-Giappone in tv | data orario canale e diretta streaming BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

L’se la vedrà contro ilnei quarti di finale delle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Dopo il bye all’esordio, le ragazze di Tathiana Garbin sono pronte a fare il loro esordio in quest’ultimo appuntamento stagionale. Due singolari e un doppio per decidere chi approda in semifinale. Jasmine Paolini è la numero uno azzurra, così come appare scontata la presenza della toscana in coppia con Sara Errani in doppio. Qualche dubbio sulla seconda singolarista, ma nel corso di questoElisabetta Cocciaretto senz’altro ha fatto vedere cose migliori rispetto a Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Poi, chiaramente, solo il capitano è a conoscenza delle attuali condizioni delle ragazze in questi giorni. Di fronte unche ha sconfitto al doppio decisivo la Romania e che ha schierato in singolare Hibino e Shibahara, mentre in doppio Aoyama e Hozumi.