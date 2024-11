Ilfattoquotidiano.it - Il prezzo del gas sopra i 45 euro/mwh, al massimo da un anno. Timori per ritorsioni di Gazprom

Ildel gas sul mercatopeo si porta sui massimi dell’ultimo, con quotazioni al didei 45al megawatt/ora. Da settimane il gas scambiato ad Amsterdam oscilla intorno ai 40, con una fase di rialzo iniziata alla metà dello scorso settembre. La spinta odierna è legata all‘annuncio dell’operatore austriaco Omv riguardante la vittoria di un arbitrato con la russa. Il timore è che la pronuncia possa portare, che potrebbe portare, come ritorsione, a un’interruzione delle forniture di gas da parte del colosso russo. L’Austria è un paese ancora fortemente dipendente dal gas che proviene da Mosca. Il lodo arbitrale ha riconosciuto all’operatore austriaco danni per 230 milioni di, a cui vaggiunti i costi e gli interessi, in relazione a forniture “irregolari” ricevute danel 2022.