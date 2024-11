Anteprima24.it - Il Comune punta sull’educazione sanitaria. Mastella duro sul pronto soccorso del San Pio

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Benevento vara iniziative sulla prevenzionecon un impegno riservato ai giovani.Conferenza Stampa questa mattina del sindaco Clementeche, accompagnato dal consigliere comunale con delega alla Sanità, Luca De Lipsis e il presidente della Commissione Servizi Sociali Rosario Guerra, ha illustrato le iniziative programmate fino al prossimo maggio. Siall’Educazioneper le scuole secondarie con tematiche sulla ludopatia ma anche prevenzione oncologica e tossicodipendenza.Saranno mobilitati gli ambulatori a Pacevecchia in via Ricci per visite gratuite di chirurgia vascolare, quella oncologica, quella chirurgia mammaria , chirurgia urologica e quella prostatica. Specialisti che a dicembre e a gennaio sfrutteranno ambulatori per visite di prevenzione mentre i cittadini potranno prenotarsi tramite l’osservatorio comunale della sanità.