Frode nel settore pubblicitario | finanzieri di Venezia sgominano rete internazionale

, 14 novembre 2024 – Maxi sequestro e ampie perquisizioni da parte del Comando provinciale della Guardia di finanza di: al centro dell'operazione un’articolata organizzazionededita alla fraudolenta predisposizione ed al conseguente utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nei settori dell’ideazione di campagne pubblicitarie e del web marketing. Sequestrati beni immobili ed autovetture, per oltre 10 milioni di euro, nelle Province di, Padova, Milano, Roma e Bolzano. Coinvolte ben 27 persone e 28 società, 9 delle quali all’estero. Due società delno, operanti nel mercato, hanno attuato una metodica evasione fiscale, resa possibile dall’utilizzo di costi fittizi fatturati da numerose società ‘cartiere’, dislocate in varie parti d’Italia e collegate allo stesso ‘sistema’.