Fatture false per 13 miliardi e evasione dell’Iva Così la rete mafiosa truffava l’Ue da Palermo a Dubai

Una maxi-fiscale con una frode all’Unione europea da 520 milioni efatturazioni per 1,3di euro. Dalle prime ore di oggi, 14 novembre, è in corso una vasta operazione della Procura europea coordinata con i magistrati die Milano che ha portato finora a 47 misure cautelari e 200 indagati. Le autorità hanno anche disposto perquisizioni in mezza Europa con propaggini fino a. I soggetti commerciavano prodotti informatici e ne riciclavano i profitti. I reati contestati sono l’associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali e aggravate dal metodo mafioso. Il sistema utilizzato è il cosiddetto “carosello”.Gli arrestiIl gip di Milano, su richiesta della Procura Europea (Eppo) ha emesso 34 misure cautelari in carcere, 9 di arresti domiciliari e 4 misure interdittive.