Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Quello che ho capito fin qui di Simone Di Meo

Leggi su Nerdpool.it

di Meo, acclamato artista a livello internazionale grazie a titoli di successo come Li troviamo solo quando sono morti e Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles, nonché responsabile dei corsi di fumetto e docente della Scuola Internazionale di Comics di Torino, rivela i segreti della sua affascinante carriera!BDche hofin qui. Appunti e disappunti di un viaggio nel fumetto per passione e professione, agile volume illustrato per esplorare i retroscena del mondo della nona arte e offrire una raccolta di preziosi consigli a tutti gli aspiranti fumettisti che vorrebbero fare della propria arte un mestiere.Tra riflessioni, teoria, e le dure lezioni apprese sulla propria pelle, un vero e proprio dietro le quinte del mondo del fumetto, in uno splendido volumetto illustrato, a metà fra sketchbook e manuale.