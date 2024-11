Romadailynews.it - Cina: al via festival cinematografico Golden Rooster a Xiamen

Leggi su Romadailynews.it

, 14 nov – (Xinhua) – Il Chinaand Hundred Flowers Film2024, che prevede la piu’ importante cerimonia di premiazione cinematografica della, si e’ aperto ieri nella citta’ di, nella provincia orientale cinese del Fujian. L’evento di quattro giorni comprende una serie di attivita’ cinematografiche, tra cui la cerimonia del red carpet e di premiazione per la 37ma edizione dei ChinaAwards, in programma sabato. Sei film nazionali, ovvero “The Volunteers: To the War”, “Endless Journey”, “Viva La Vida”, “One and Only”, “Article 20” e “Johnny Keep Walking!”, dovrebbero contendersi l’ambito premio per il miglior film. Ildi quest’anno prevede anche diverse proiezioni di film nazionali e internazionali.(Xin) Agenzia Xinhua