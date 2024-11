Atp Finals 2024 Fritz | Stasera dubito vedrò il match Guarderò magari il punteggio

Leggi su Sportface.it

“Nel primo set Alex (De Minaur ndr) ha giocato un paio di ottimi games che lo hanno portato a vincere il parziale. Io non ho servito forse al mio meglio, ma credo di aver giocato bene da fondo. Nel secondo set ho cercato di sopravviere, lottare fino alla fine e in qualche modo sono riuscito a portare ilal terzo. Poi ho iniziato a trovare ritmo al servizio e la situazione è migliorata, ho sentito meno pressione”. Così Taylorcommenta la vittoria su Alex De Minaur alle ATPdi Torino. Il tennista californiano dovrà ora attendere l’esito di Sinner-Medvedev per sapere se andrà in semifinale. “Devo essere onesto, non guardo molto tennis e anche questa serala partita. Terrò d’occhio il risultato, ma non impazzirò dietro questa situazione. Se vincere due incontri e perdere contro il n°1 al mondo non sarà bastato per andare in semifinal, pazienza”.