Altro che stretta di mano, la guerra tra Ilary Blasi e Totti in Tribunale continua: spuntano due testimoni chiave

La scorsa settimana Francescosi sono incontrati inper mettere le basi al loro accordo di divorzio; purtroppo, però, le cose non accennano a finire tanto presto.I presenti hanno assicurato che la conduttrice romana e l’ex marito, incontrandosi, si sarebbero avvicinati l’un l’, stringendosi la. In questo gesto i fan della coppia hanno voluto vedere un segno di riavvicinamento, ma purtroppo non è così. A circa due anni dalla fine del matrimonio,si trovano oggi su un campo minato.Il settimanale Oggi riporta alcune indiscrezioni sulla battaglia legale chee Francescostanno affrontando in questo momento: a quanto pare, nessuno dei due vuole fare un passi indietro, anzi! Lo scenario che si prospetta è tutto fuorché roseo: perché? Nel frattempo, inoltre, si parla di dueimportantissimi.