Ilfattoquotidiano.it - “Al pranzo del mio matrimonio c’era un menù vegano gourmet, ma hanno ordinato tutti la pizza. 18mila euro buttati via”: sposa disperata e in lacrime su Reddit

Il giorno più bello della vita rovinato da alcune scelte culinarie. Una, che è voluta rimanere anonima, sulla piattaformaha rivelato di essere scoppiata in, dopo che i suoi ospitiunaal suononostante avesse organizzato un menudi cinque portate. Ma nessuno degli invitati era stato avvisato prima e per tutta risposta, su iniziativa del fratello e dei cugini dellastessa, in massa le pizze. Lasciando così kg di cibo in eccesso non consumato.“Sono la stro** per aver organizzato undi solo ciboal miosenza dirlo a nessuno, per poi arrabbiarmi quando un membro della mia famiglia ha20 maxi pizze durante il ricevimento? Ho appena festeggiato il miolo scorso weekend.