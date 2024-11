A Roma il talk ‘Solidarietà è potere’ con Fiorella Mannoia Ilaria Saliva e Virginia Valsecchi

Leggi su Funweek.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Apple Via del Corso ospita il: Solidarietà è potere con, nell’ambito del programma Today at Apple. Tre innovative leader che parleranno delle loro azioni e delle iniziative di solidarietà.è presidentessa onoraria della fondazione Una Nessuna Centomila.è COO dell’app VIOLA eè produttrice del film Primadonna.L’incontro è moderato da Francesco Cicconetti aka Mehths e si terrà mercoledì 27 novembre, dalle 18.30 alle 19.30, presso Apple Via del Corso (Via del Corso 181-188,)., cantante e icona della musica italiana, con oltre 50 anni di carriera e premi prestigiosi, è presidentessa onoraria di Una Nessuna Centomila, attiva nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.