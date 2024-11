Bergamonews.it - Treviglio, dopo la maxi rissa continuano i controlli dei carabinieri: da marzo identificati 25mila giovani

. Nel fine settimana idihanno proseguito con il consueto servizio ad alta visibilità. Dalle 21 di sabato fino alle prime ore del mattino di domenica sono statidiversitrevigliesi, ma anche provenienti da altre località.Dal mese disono complessivamente circa 25 mila i, non solo a, ma anche nei numerosi comuni che ricadono nella giurisdizione della locale Compagnia.L’Arma parla di “efficaci risultati sul piano preventivo per scoraggiare la commissione di reati predatori da parte di molti”. Risultati che portano alla costituzione di “un presidio di sicurezza sul territorio, per fornire supporto a quei ragazzi che necessitano aiuto perché sono vittime di minacce o aggressioni da parte di coetanei ma che non sanno a chi rivolgersi”.