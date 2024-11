Gaeta.it - Tragedia a Taninges: Madre di tre bambini trovata morta dopo il drammatico caso di omicidio

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore delle Alpi, unaha scosso la comunità diin Alta Savoia, dove unaha ucciso i suoi tre figli in un gesto di incomprensibile violenza. Deborah Pel, di 45 anni e insegnante, è statasenza vita in Svizzeraessere fuggita dalla sua abitazione, svelando una storia di angoscia e tristezza. A poca distanza dall’accaduto, stanno emergendo dettagli inquietanti che delineano le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo.La scoperta choc dei corpi deiA rivelare lasono stati i nonni dei tre, i cui corpi senza vita sono stati rinvenuti in casa a meno di venti chilometri dal confine elvetico. I piccoli, di 2, 11 e 13 anni, sono stati vittime di un attacco letale all’interno della loro abitazione, lasciando un segno indelebile nella comunità locale.